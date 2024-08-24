Вместо оплаты за проезд таксист получил удар в лицо в Кокшетау

В Кокшетау вместо оплаты за услуги такси водителю нанесли телесные повреждения. В этом подозревают пассажира, скрывшегося с места происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации пресс-службы ведомства, 21 августа около 7 часов утра в управление полиции Кокшетау поступило сообщение об инциденте на улице Акана-серэ.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили всю цепочку событий.

По словам пострадавшего, неизвестные мужчины сели в его салон, чтобы доехать до пункта своего назначения. Уже на месте один из пассажиров стремительно выскочил из машины, второй тоже поспешно хотел покинуть салон, при этом даже не собираясь оплатить за проезд.

На просьбу водителя пассажир нанес ему телесные повреждения, ударив по лицу, и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту начато досудебное производство по ст.108-1 ч.1 УК РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Назначены экспертизы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить 42-летнего местного жителя, причастность которого к данному инциденту в настоящий момент проверяется.

Добавим, что согласно ст.108-1 ч.1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (до 738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

Напомним, ранее в Астане водитель такси и пассажирка подали друг на друга заявление в полицию после конфликта с рукоприкладством. В итоге суд назначил обоим штраф в 20 МРП (73 тыс. тенге).