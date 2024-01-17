Карагандинка припугнула таксиста "связями в ДВД": ее наказали

Конфликт клиентки и таксиста попал на видео в Караганде. На кадрах в ходе ссоры женщина заявила, что имеет родственные связи в полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

На видео в Instagram-профиле patriotkaragandy запечатлен конфликт женщины и таксиста. На кадрах карагандинка выражается нецензурной бранью в адрес мужчины, а потом заявляет, что у нее есть связи в госорганах.

"У меня дядя в ДВД сидит", – заявила женщина.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что конфликт произошел из-за отказа оплачивать проезд.

"14 января около 02:00 в Центральный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение: на улице Алиханова клиент не оплачивает проезд на такси.

По прибытии на место установлен заявитель – 33-летний водитель такси. Он просил принять меры в отношении неизвестной, которая ранее вызвала такси. По приезде на адрес клиентка не заплатила за проезд, при этом оскорбляла, выражалась нецензурной бранью", – говорится в сообщении.

Оказалось, у женщины на видео родственных связей в полиции на самом деле нет.

"В ходе розыскных мероприятий установлена 32-летняя женщина, которая привлечена к административной ответственности за нарушение тишины в ночное время суток.

Сотрудниками полиции потерпевшему разъяснен порядок обращения в суд в частном порядке за оскорбление и выражение нецензурной бранью в его адрес. В ходе опроса женщина показала, что родственных связей в полиции нет, сказала, чтобы припугнуть водителя", – рассказали в областном ДП.

Добавим, согласно статье 437 КоАП, нарушение тишины с 22:00 до 09:00 в будние, с 23:00 до 10:00 – в выходные и праздничные дни, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию граждан, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18,4 тыс. тенге).