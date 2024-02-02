"Имам отпинал машину": конфликт пассажира с таксистом в Талгаре прокомментировали в акимате

В соцсетях появилось видео конфликта таксиста и пассажира, который якобы работает имамом в мечети. На инцидент отреагировали в пресс-службе акимата Алматинской области, передает NUR.KZ.

Видео разместил Telegram-канал Shyndyk.kz. Судя по кадрам, между пассажиром и водителем такси произошла словесная перепалка. Затем пассажир хлопает дверью и пинает авто.

"Имам отпинал машину таксиста в Талгаре. Водитель такси поругался с пассажиром. Пассажиром оказался имам мечети села Гульдала Бахтияр Жаксылыков", – говорится в описании к ролику.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Алматинской области, пассажир такси не является религиозным деятелем.

"Инцидент произошел в городе Талгар Алматинской области.

В свою очередь, некоторые источники указали, что один из участников конфликта, то есть пассажир, является имамом мечети в селе Гульдала.

Однако Управление по делам религий Алматинской области сообщает о том, что пассажир на видео не является имамом и не ведет религиозную деятельность на территории области.

Согласно имеющейся информации, данный гражданин является членом Общественного совета Талгарского района", – рассказали в ведомстве.

В акимате также призвали не распространять информацию, не соответствующую действительности.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, снятое таксистом в Костанае, на котором девушка во время звонка обвинила его в домогательствах. Позже она отказалась от претензий. Однако девушку оштрафовали на 110 тыс. тенге.

Еще один конфликт клиентки и таксиста попал на видео в Караганде. На кадрах в ходе ссоры женщина заявила, что имеет родственные связи в полиции. Но оказалось, у женщины на видео родственных связей в полиции на самом деле нет.