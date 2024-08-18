Конфликт с рукоприкладством между водителем такси и пассажиркой в Астане сняли на видео

В Астане водитель такси и пассажирка подали друг на друга заявление в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы. Ранее видео конфликта появилось в Сети.

В Сети появилось видео очередного конфликта между таксистом и пассажирами. Группа "Astana__sergek" опубликовала ролик, на котором пассажирка, которая, по всей видимости, ехала в такси с ребенком, ругается с таксистом.

"Подписчик отправил нам видео избиения таксиста женщиной-пассажиркой. На видео видно, как женщина в истерике кричит на водителя, оскорбляет его и ударяет без конца.

Со слов пострадавшего, он не собирался с ней вступать в конфликт и просто попросил ее покинуть машину. В какой-то момент пассажирка перешла от слов к делу", - написано в описании к посту.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны прокомментировали видео.

"Участники инцидента доставлены в отделение полиции для разбирательства. Обе стороны подали заявления друг на друга.

В отношении водителя также возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Материал направлен в суд для принятия решения", - сообщили в пресс-службе.

Внимание! Видео содержит нецензурную брань!

Ранее конфликт пассажира с таксистом в Талгаре прокомментировали в акимате. Тогда в соцсетях появилось видео конфликта таксиста и пассажира, который якобы работает имамом в мечети.

Также в Сети распространилось видео, снятое таксистом в Костанае, на котором девушка во время звонка обвинила его в домогательствах. Позже она отказалась от претензий. Однако девушку оштрафовали на 110 тыс. тенге.

Еще один конфликт клиентки и таксиста попал на видео в Караганде. На кадрах в ходе ссоры женщина заявила, что имеет родственные связи в полиции. Эту информацию опровергли в ДП.