"Выставили за дверь": потерявшая кота в аэропорту Алматы пассажирка обвинила в халатности сотрудников

Пассажирка потеряла кота в аэропорту Алматы и заявила о халатности сотрудников гавани, которые, по ее словам, "выставили" животное за дверь. В аэропорту прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ

О неприятном случае c пропажей кота в аэропорту Алматы владелица животного сообщила в Instagram. Она рассказала, что 21 августа в аэропорту ее кот Томас сбежал из переноски и забился в сантехнику.

"У меня уже к этому моменту была посадка. Мои родители так же были в этот момент в аэропорту. Мы дали всем наши контакты, просили достать оттуда кота, и передать по сменам. Если кто-то его увидит - сразу позвонить нам, мы мигом его заберем. Ответственные за это люди в тот день пообещали, что сделают все, что нужно - достанут, найдут", - пишет девушка.

По словам хозяйки кота, после этого животное действительно видели другие пассажиры и якобы просили сотрудников воздушной гавани поискать хозяев. Однако по итогу кота, по словам автора поста, нашли и "выставил за двери аэропорта как мусор".

На информацию отреагировали в пресс-службе воздушной гавани Алматы.

"По данному инциденту сообщаем, что, согласно полученной информации, пассажир самостоятельно открыл переноску и выпустил кошку. Обнаруженная кошка не имела ошейника или каких-либо других опознавательных знаков домашнего питомца. В связи с этим кошка была вынесена за территорию аэропорта сотрудниками клининговой компании", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в аэропорту.

Здесь же напомнили, что ответственность за перевозку животных лежит на пассажире, включая обеспечение всех необходимых мер для безопасного перемещения питомца в пределах аэропорта.

Добавим, что согласно информации, опубликованной на официальном сайте аэропорта Алматы, собаки, кошки, птицы и другие животные принимаются к перевозке только в сопровождении взрослых пассажиров и с предварительного согласия перевозчика. Пассажир должен представить сертификат и другие документы, требуемые ветеринарными органами всех стран на направлении.

Для перевозки животных и птиц пассажир должен обеспечить контейнер с доступом воздуха, водонепроницаемым дном, покрытым абсорбирующим материалом. Клетки птиц должны быть покрыты плотной светонепроницаемой тканью.

Масса сопровождаемых животных, контейнеров и пищи, не включается в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается по тарифу, установленному нормативными актами Перевозчика.

Если масса животного вместе с клеткой превышает 8 кг, такое животное перевозится только в качестве зарегистрированного багажа в изолированном багажнике воздушного судна. Если полет совершается воздушным судном, не имеющим изолированного багажника, то клетки с животными располагаются в пассажирском салоне с согласия рядом сидящих пассажиров.

Собаки-поводыри перевозятся бесплатно без клетки сверх нормы бесплатного провоза багажа при условии, что на такой собаке имеется ошейник и намордник, и она находится привязанной у ног владельца.

Напомним, ранее мы рассказывали о пропаже гитары музыканта Ерлана Кокеева. В пропаже он обвинил компанию Air Astana. На видеообращение музыканта тогда отреагировали в авиакомпании.

Позже Кокеев в своем Instagram опубликовал ролик, на котором мужчина по имени Александр возвращает ему потерянную гитару.