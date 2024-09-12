В зоопарке Алматы объяснили, зачем прячут еду от медведицы

В алматинском зоопарке рассказали, каким образом ежедневно кормят одну из медведиц. По словам сотрудников, они каждый день распределяют порции ее еды в разные места в вольере, передает NUR.KZ.

"Каждый день наша медведица Пурга получает свою порцию любимых лакомств! Мы стараемся разнообразить ее рацион, чтобы поддерживать ее здоровье и хорошее настроение. Еда прячется в разных местах вольера, чтобы избежать единовременного поглощения всей пищи.

Сегодня Пурга с удовольствием полакомилась свежей селедкой, минтаем, красной рыбой, мясом, курицей, а также овощами и фруктами", - говорится в Instagram-профиле зоопарка.

Так, например, как говорит сотрудница, одно из лакомств медведицы - замороженные фрукты - они спрятали в шину, с которой играется Пурга. Одну из коробок с едой ставят на ее любимый лежак.

Жители города восхитились условиями медведицы.

"У нас народ не питается как Пурга! Выглядит хорошо", "Вы такие молодцы! Пурга, приятного аппетита", "Какая красавица", - гласят комментарии.

Напомним, в мае алматинский зоопарк попал в скандал - белый медведь, привезенный ранее из Чехии, погиб. Чешская сторона заявила, что животное без признаков какого-либо заболевания покинуло их зоопарк, также без проблем была произведена транспортировка. Медведя привезли в Алматы в целях размножения.

Пражский зоопарк потребовал расследование случая. Позже казахстанской стороной был дан на это ответ.

По информации на официальном сайте, инициаторами создания зоопарка в Алматы выступили зоологический сектор Казахстанского филиала Академии Наук ССР во главе с профессором Алексеем Бялыницким-Бирулей и Комитет по науке в лице помощника председателя Мырзахана Толебаева. Решение было принято 25 января 1936 года. Торжественное открытие состоялось 7 ноября 1937 года.