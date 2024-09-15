Алматинцев предупредили о пробках в ущелье Медеу

Движение в ущелье Медеу затруднено, алматинцев просят пользоваться в День города общественным транспортом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"В связи с большим потоком автомобилей движение в ущелье Медеу затруднено. Просим вас воспользоваться общественным транспортом для подъема", - говорится в сообщении акимата Алматы.

Отмечается, что к плановым 16 автобусам, курсирующим на маршруте №12, запущено еще 20 автобусов.

Пробки по дороге в ущелье Медеу. Схема: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, сегодня алматинцы празднуют День города. В акимате ранее рассказали, как будет отмечаться День города и какие развлечения предусмотрены в рамках празднования.

Также ранее аким Алматы Ерболат Досаев обратился к горожанам и гостям мегаполиса, поздравив всех с Днем города.

Стоит отметить, что двумя днями ранее в акимате предупреждали, что в Алматы несколько ночей в связи с ремонтом будут перекрывать участок дороги до "Медеу".

Дорогу до "Медеу" из-за ремонтных работ перекрывают с прошлого месяца. До 16 августа движение для автомобилей перекрывали на участке от родника Акбулак до здания 558/1. До 28 августа - на участке от родника "Акбулак" до селезащитных конструкций и остановки "Экопост". А до 6 сентября - на участке от гостиницы Samal до селезащитных конструкций и остановки "Экопост".