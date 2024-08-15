Дорогу до Медеу перекроют в Алматы

В Алматы из-за ремонта перекроют участок дороги до катка "Медеу", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города. Работы должны закончить утром 16 августа.

По информации акимата Алматы, из-за ремонтных работ вводятся временные ограничения движения на улице Керей-Жанибек хандары. Поэтому с 23:00 15 августа до 07:00 16 августа движение будет перекрыто на участке от родника Акбулак до здания 558/1. Протяженность перекрываемого участка - 1,2 км.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Следует отметить, что в целом предполагается ремонт 6 км данной улицы. О датах и времени последующих перекрытий будет сообщено дополнительно", - рассказали в акимате города.

Ограничение движения в Алматы. Схема: акимат города Алматы

Накануне жители микрорайона в Алатауском районе Алматы вручную убирали с дороги бетонные ограждения. В акимате Алматы напомнили, что предупреждали о ремонте на данном участке.

Напомним, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.