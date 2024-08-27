Участок дороги до Медеу в Алматы перекроют из-за ремонта

В Алматы в связи с ремонтом на две ночи перекроют участок дороги до ВСК "Медеу", предупредили жителей города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

В связи с проведением ремонтных работ вводятся временные ограничения движения на улице Керей-Жанибек хандары.

По информации ведомства, с 23:00 до 06:00 27 и 28 августа движение будет перекрыто на участке от родника "Акбулак" до селезащитных конструкций и остановки "Экопост".

Протяженность перекрываемого участка - 2,4 км.

В акимате добавили, что предполагается ремонт еще 2 км данной улицы, однако о датах и времени последующих перекрытий сообщат позже.

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Схема. Фото: акимат Алматы

Напомним, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.