В Алматы вновь перекроют дорогу до "Медеу"

В Алматы несколько ночей в связи с ремонтом будут перекрывать участок дороги до "Медеу" (улица Керей-Жанибек хандары), передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Ночью 13 и 14 сентября с 23:00 до 06:00 движение будет перекрываться на участке от остановки "Экопост" до улицы Бейсеуова. Для машин скорой медицинской помощи и других экстренных служб будет обеспечен беспрепятственный проезд.

Следует отметить, что участок протяженностью 2 км - последний из запланированных к ремонту 6 км данной улицы.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Участок дороги. Скриншот: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что дорогу до "Медеу" из-за ремонтных работ перекрывают с прошлого месяца. До 16 августа движение для автомобилей перекрывали на участке от родника Акбулак до здания 558/1. До 28 августа - на участке от родника "Акбулак" до селезащитных конструкций и остановки "Экопост". А до 6 сентября - на участке от гостиницы Samal до селезащитных конструкций и остановки "Экопост".

Между тем в Алматы заработали спектрометры для контроля автомобильных выбросов. В будущем они будут интегрированы с системой видеонаблюдения Sergek, чтобы определять автомобили, превышающие нормы выбросов.