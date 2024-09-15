Алматинцы отмечают День города: куда можно сходить

Сегодня алматинцы празднуют День города. В акимате рассказали, как будет отмечаться День города и какие развлечения предусмотрены в рамках празднования, передает NUR.KZ.

В этом году в честь праздника запланировано более 150 мероприятий разного формата, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Как сообщает пресс-служба акимата, сегодня в честь Дня города в Алматы состоится шесть масштабных мероприятий: Alma Fest, семейный фестиваль "Алматы – наш общий дом", "Кiтап fest", гала-концерт оперы и балета "Мұра", Almaty Cover Show с участием звезд эстрады, а также концерт с участием известных тиктокеров.

Все они пройдут под открытым небом и представят для гостей разного возраста и интересов уникальную праздничную программу. Вход на все мероприятия свободный.

Alma Fest по традиции пройдет в Парке первого президента, территория которого будет распределена на тематические зоны.

Жители и гости Алматы с 10:00 до 21:00 могут посетить ярмарку яблок, площадку садовых инноваций, бульвар цветочных чудес, улицу чистого будущего, улицу садового созвездия, проспект мировой дружбы, улицу вкусового путешествия, улицу веселого озарения, улицу мастеров ремесленников, проспект великой степной культуры, улицу детских развлечений, кинотеатр под открытым небом, цирк шапито и многое другое.

День города в Алматы. Фото: акимат города

На территории парка первого президента в этот день развернутся несколько больших сцен, где с 10:00 до 21:00 ведущие фестиваля будут проводить разные интерактивы с гостями. К слову, на главной сцене с 15:00 до 21:00 для зрителей выступят Роза Рымбаева, Бахтияр Тайлакбаев, группа "Музарт Iife", Диана Исмаилова, Kyle Ruh, Steppe Sons, Hiro, Captown, Umberto Project и другие известные артисты, в том числе иллюзионисты.

На площадке Alma Fest с 12:00 до 17:00 также будет работать шапито. В программе циркового шоу дрессированные тулпары, икарийские игры из Эфиопии Black eagles, клоунский квартет "Курьез", эквилибр на тростях, дрессированные собаки, акробаты на роликах, канатоходцы и другие артисты. После проведения фестиваля цирк будет работать еще десять дней на территории парка.

Отмечается, что вход именно на цирковое представление будет производиться по билетам, остальные активности на территории парка являются бесплатными. Билеты на шапито уже находятся в продаже в популярных онлайн-сервисах покупки билетов, кассе цирка в парке и КазГосЦирке.

Еще одно масштабное мероприятие - это семейный фестиваль "Алматы – наш общий дом". Он состоится на площади имени Абая перед Дворцом Республики.

Здесь с 10:00 до 21:00 алматинцы и гости города в честь праздника могут посещать арт-пространства, шоу аниматоров, семейный показ моды, театральную постановку Государственного театра кукол, а также концерт "Алматы – арман қала!" с участием Жамили Серкебаевой, Октем Алтаева, Каракоз Сулейменовой, Жубаныша Жексенулы, Дианы Исмаиловой, Мукасана Шахзадава и других популярных артистов. Также в рамках фестиваля в 19:00 начнется концерт с участием YOLO HOUSE, BIP HOUSE и других известных тиктокеров.

На Арбате с 11:00 в течение дня состоится фестиваль "Туған күніңмен, Алматым", где жители и гости города могут посетить выставку художников, ярмарку ремесленников, мастер-классы и другие активности. Кроме того, ежегодный фестиваль "Кiтап fest" продолжит свою работу на Арбате.

В 17:00 на площади Астана состоится Almaty Cover Show с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене выступят Нагима Ескалиева, Мейрамбек Бесбаев, Kalifarniya, RaiM, Нұрлан мен Мұрат, ARO, Ерболат Кудайберген, Кайрат Тунтеков, Еркин Нуржанов, Айдар Турганбай, и другие исполнители.

В этот же день, 15 сентября, в честь Дня города один из самых популярных и молодых артистов страны Sadraddin впервые выступит с сольным концертом на Центральном стадионе.

Отмечается также, что на фоне праздничных мероприятий по городу будут курсировать мобильные оркестры и артисты театров. Они остановятся на автобусных остановках, во дворах и на площадях, чтобы выступить перед публикой и удивить горожан арт-перформансами.

Также в период празднования Дня города алматинское метро превратится в настоящую арт-площадку, где будут выступать жонглеры, акробаты, симфонические и джазовые оркестры. На станциях метро развернется масштабная выставка, организованная музеями, библиотеками и госархивом города.