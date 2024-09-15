Ерболат Досаев обратился к алматинцам

Аким Алматы Ерболат Досаев обратился к горожанам и гостям мегаполиса, поздравив всех с Днем города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

В своей поздравительной речи Ерболат Досаев акцентировал внимание на том, что президент Токаев всегда уделяет приоритетное внимание развитию родного города и всегда отмечает, что "Алматы - особое место на карте мира".

"Наш любимый город сегодня наполнен энергией, дышит полной грудью и уверенно движется вперед. Все это благодаря вам и вашему неустанному труду, дорогие алматинцы. Алматы является символом динамичного экономического развития нашей страны, культурного богатства, научным и финансовым центром", - отметил Досаев.

Последние три года, по словам градоначальника, экономика Алматы показывает уверенное развитие. В прошлом году отмечен рекордный рост экономики за последние 10 лет. А в этом году высокие темпы сохраняются.

"Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить всех жителей Алматы за поддержку. Ваши искренние желания и душевный порыв делают наш город неповторимым, создавая тот самый, особенный алматинский вайб.

Всемирно известный писатель Жорж Сименон написал, что "Город, который мы любим, — это город, который мы сами создаем". Уже многое в нашем городе сделано, но предстоит еще гораздо больше. Желаю всем алматинцам удачи, крепкого здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и любовь", - добавил Ерболат Досаев.

По традиции после поздравительной речи акима прошла церемония награждения званием "Почетный гражданин города Алматы".

Сегодня сообщалось, что алматинцы празднуют День города. В акимате рассказали, как будет отмечаться День города и какие развлечения предусмотрены в рамках празднования.

Напомним, ранее занимавший пост главы Нацбанка Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы в январе 2022 года.

Позже Досаев высказался о своем назначении. Он заявил, что намерен приложить все усилия для того, чтобы сделать южную столицу лучше.