Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ерболат Досаев обратился к алматинцам

Опубликовано:

Ерболат Досаев на Дне города
Ерболат Досаев на Дне города. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев обратился к горожанам и гостям мегаполиса, поздравив всех с Днем города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

В своей поздравительной речи Ерболат Досаев акцентировал внимание на том, что президент Токаев всегда уделяет приоритетное внимание развитию родного города и всегда отмечает, что "Алматы - особое место на карте мира".

"Наш любимый город сегодня наполнен энергией, дышит полной грудью и уверенно движется вперед. Все это благодаря вам и вашему неустанному труду, дорогие алматинцы. Алматы является символом динамичного экономического развития нашей страны, культурного богатства, научным и финансовым центром", - отметил Досаев.

Последние три года, по словам градоначальника, экономика Алматы показывает уверенное развитие. В прошлом году отмечен рекордный рост экономики за последние 10 лет. А в этом году высокие темпы сохраняются.

"Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить всех жителей Алматы за поддержку. Ваши искренние желания и душевный порыв делают наш город неповторимым, создавая тот самый, особенный алматинский вайб.

Всемирно известный писатель Жорж Сименон написал, что "Город, который мы любим, — это город, который мы сами создаем". Уже многое в нашем городе сделано, но предстоит еще гораздо больше. Желаю всем алматинцам удачи, крепкого здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и любовь", - добавил Ерболат Досаев.

По традиции после поздравительной речи акима прошла церемония награждения званием "Почетный гражданин города Алматы".

Сегодня сообщалось, что алматинцы празднуют День города. В акимате рассказали, как будет отмечаться День города и какие развлечения предусмотрены в рамках празднования.

Напомним, ранее занимавший пост главы Нацбанка Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы в январе 2022 года.

Позже Досаев высказался о своем назначении. Он заявил, что намерен приложить все усилия для того, чтобы сделать южную столицу лучше.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161518-erbolat-dosaev-obratilsya-k-almatincam/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie