Сирень зацвела на востоке Казахстана осенью

В Восточно-Казахстанской области в середине сентября распустилась сирень. Профессор кафедры биологии объяснил, почему так произошло, передает YK-news.kz.

Читатели издания прислали в редакцию фотографии, на которых запечатлено как в середине сентября в Серебрянске цветет сирень. После публикации первой фотографии в соцсетях подписчики стали писать, что это не единичный случай. Некоторые садоводы и огородники заметили цветы на вишне, яблоне и других насаждениях.

"Всему виной — глобальное потепление. Вспомните, так было и в прошлом году. Этой осенью цветение также спровоцировано теплой и влажной погодой", — поделился профессор кафедры биологии ВКУ имени С. Аманжолова Константин Прокопов.

Подобные случаи действительно происходят не впервые. Так, в прошлом году в ноябре сирень зацвела в Актау, а в октябре цветущий кустарник сняли на видео жители Актобе

Годом ранее такое же явление наблюдалось в Алматы - сирень зацвела в микрорайоне Орбита, во дворе жилого комплекса "Шахристан", в середине октября.

До этого цветение сирени в середине осени удивило жителей южной столицы в 2020 году. Тогда ботаники объясняли, что некоторые сорта сирени нередко расцветают в период бабьего лета.

Между тем на сайте Procvetok.com сообщается, что первая волна цветения сирени происходит в конце мая - начале июня, а повторное наступает в августе. Однако в конце лета цветение сирени бывает не такое обильное, как весной. Но повторно цветущие сирени очень морозостойки - их цветочки могут держаться до заморозков.