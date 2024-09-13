Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сирень зацвела на востоке Казахстана осенью

Опубликовано:

Веточка сирени
Сирень. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Восточно-Казахстанской области в середине сентября распустилась сирень. Профессор кафедры биологии объяснил, почему так произошло, передает YK-news.kz.

Читатели издания прислали в редакцию фотографии, на которых запечатлено как в середине сентября в Серебрянске цветет сирень. После публикации первой фотографии в соцсетях подписчики стали писать, что это не единичный случай. Некоторые садоводы и огородники заметили цветы на вишне, яблоне и других насаждениях.

"Всему виной — глобальное потепление. Вспомните, так было и в прошлом году. Этой осенью цветение также спровоцировано теплой и влажной погодой", — поделился профессор кафедры биологии ВКУ имени С. Аманжолова Константин Прокопов.

Подобные случаи действительно происходят не впервые. Так, в прошлом году в ноябре сирень зацвела в Актау, а в октябре цветущий кустарник сняли на видео жители Актобе

Годом ранее такое же явление наблюдалось в Алматы - сирень зацвела в микрорайоне Орбита, во дворе жилого комплекса "Шахристан", в середине октября.

До этого цветение сирени в середине осени удивило жителей южной столицы в 2020 году. Тогда ботаники объясняли, что некоторые сорта сирени нередко расцветают в период бабьего лета.

Между тем на сайте Procvetok.com сообщается, что первая волна цветения сирени происходит в конце мая - начале июня, а повторное наступает в августе. Однако в конце лета цветение сирени бывает не такое обильное, как весной. Но повторно цветущие сирени очень морозостойки - их цветочки могут держаться до заморозков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161246-siren-zacvela-na-vostoke-kazahstana-osenyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie