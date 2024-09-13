Дожди и сильный ветер ждут жителей мегаполисов Казахстана в пятницу

В пятницу, 13 сентября, в Астане и Алматы ожидаются дожди, а жителям Шымкента обещают жару до 28 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 28 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,3 м/с.