Сирень зацвела в Алматы в середине октября

Сирень. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы посреди осени зацвела сирень. Необычное явление сняла на фото жительница южной столицы Исабекова Ирина. Алматинка поделилась снимком на .

Как пишет Ирина, сирень зацвела в микрорайоне Орбита, во дворе жилого комплекса "Шахристан".

Отметим, это не первый раз, когда в Алматы осенью цветет сирень. Подобное наблюдалось в мегаполисе и два года назад, в 2020 году. Ботаники объясняют, что некоторые сорта сирени нередко расцветают в период бабьего лета.

Между тем на сайте Procvetok.com сообщается, что первая волна цветения сирени происходит в конце мая - начале июня, а повторное наступает в августе. Однако в конце лета цветение сирени бывает не такое обильное, как весной. Но повторно цветущие сирени очень морозостойки - их цветочки могут держаться до заморозков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991907-siren-zatsvela-v-almaty-v-seredine-oktyabrya-foto/