Сирень зацвела в ноябре в Актау (фото)
Опубликовано:
В одном из микрорайонов Актау в ноябре начали цвести сирень. Отметим, что сегодня в городе ожидается погода без осадков, температура достигнет +18 градусов, передает Lada.kz.
В Актау в ноябре начала цвести сирень.
Портал в своем Instagram-профиле поделился фотографиями, отметив, что снимки были сделаны в третьем микрорайоне города.
К слову, сегодня в Актау, согласно прогнозу погоды на сайте РГП "Казгидромет", ожидается облачная погода, температура воздуха днем равна +16...+18 градусам.
Завтра, 10 ноября, погода тоже будет облачной. Дневная температура воздуха – 13-15 градусов тепла. Скорость ветра и сегодня и завтра – 9-14 м/с, порывы днем могут достигать до 20 м/с.
Напомним, осенью прошлого года в Алматы зацвела сирень. Необычное явление запечатлела на фото жительница одного из районов. Примерно в это же время в Кентау Туркестанской области в середине октября зацвела яблоня. Горожане говорили, что впервые столкнулись с подобным явлением.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044830-siren-zatsvela-v-noyabre-v-aktau/