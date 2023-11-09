Сирень зацвела в ноябре в Актау (фото)

В одном из микрорайонов Актау в ноябре начали цвести сирень. Отметим, что сегодня в городе ожидается погода без осадков, температура достигнет +18 градусов, передает Lada.kz.

В Актау в ноябре начала цвести сирень.

Портал в своем Instagram-профиле поделился фотографиями, отметив, что снимки были сделаны в третьем микрорайоне города.

К слову, сегодня в Актау, согласно прогнозу погоды на сайте РГП "Казгидромет", ожидается облачная погода, температура воздуха днем равна +16...+18 градусам.

Завтра, 10 ноября, погода тоже будет облачной. Дневная температура воздуха – 13-15 градусов тепла. Скорость ветра и сегодня и завтра – 9-14 м/с, порывы днем могут достигать до 20 м/с.

Напомним, осенью прошлого года в Алматы зацвела сирень. Необычное явление запечатлела на фото жительница одного из районов. Примерно в это же время в Кентау Туркестанской области в середине октября зацвела яблоня. Горожане говорили, что впервые столкнулись с подобным явлением.