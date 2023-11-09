Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сирень зацвела в ноябре в Актау (фото)

Опубликовано:

Сирень в руках
Сирень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В одном из микрорайонов Актау в ноябре начали цвести сирень. Отметим, что сегодня в городе ожидается погода без осадков, температура достигнет +18 градусов, передает Lada.kz.

В Актау в ноябре начала цвести сирень.

Портал в своем Instagram-профиле поделился фотографиями, отметив, что снимки были сделаны в третьем микрорайоне города.

К слову, сегодня в Актау, согласно прогнозу погоды на сайте РГП "Казгидромет", ожидается облачная погода, температура воздуха днем равна +16...+18 градусам.

Завтра, 10 ноября, погода тоже будет облачной. Дневная температура воздуха – 13-15 градусов тепла. Скорость ветра и сегодня и завтра – 9-14 м/с, порывы днем могут достигать до 20 м/с.

Напомним, осенью прошлого года в Алматы зацвела сирень. Необычное явление запечатлела на фото жительница одного из районов. Примерно в это же время в Кентау Туркестанской области в середине октября зацвела яблоня. Горожане говорили, что впервые столкнулись с подобным явлением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044830-siren-zatsvela-v-noyabre-v-aktau/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.