Заморозки и дожди с переходом снег: о погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики
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В "Казгидромете" рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие выходные – с 14 по 16 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.
Как сообщают синоптики, в выходные дни обширный антициклон будет по-прежнему охватывать большую часть территории Казахстана, поэтому сохраняется погода без осадков.
Лишь на севере, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди. На востоке республики в ночное время дождь может перейти в снег.
Помимо этого почти по все стране ожидается усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 16 сентября – на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.
Температура воздуха в дневное время будет колебаться в следующих значениях:
- на западе республики – до +20...+30°С,
- на северо-западе – до +12...+25°С,
- на востоке – до +5...+18°С,
- на юге – до +23...+32°С,
- на севере и в центре страны – до +10...+18°С,
- на юго-востоке – до +15...+27°С.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160984-dozhdi-zamorozki-i-sneg-nepogodu-obeshchayut-kazahstancam-v-gryadushchie-vyhodnye/