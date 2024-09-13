Заморозки и дожди с переходом снег: о погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

В "Казгидромете" рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие выходные – с 14 по 16 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщают синоптики, в выходные дни обширный антициклон будет по-прежнему охватывать большую часть территории Казахстана, поэтому сохраняется погода без осадков.

Лишь на севере, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди. На востоке республики в ночное время дождь может перейти в снег.

Помимо этого почти по все стране ожидается усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 16 сентября – на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Температура воздуха в дневное время будет колебаться в следующих значениях: