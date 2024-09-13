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Заморозки и дожди с переходом снег: о погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

Опубликовано:

Первые заморозки
Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

В "Казгидромете" рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие выходные – с 14 по 16 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщают синоптики, в выходные дни обширный антициклон будет по-прежнему охватывать большую часть территории Казахстана, поэтому сохраняется погода без осадков.

Лишь на севере, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди. На востоке республики в ночное время дождь может перейти в снег.

Помимо этого почти по все стране ожидается усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 16 сентября – на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Температура воздуха в дневное время будет колебаться в следующих значениях:

  • на западе республики – до +20...+30°С,
  • на северо-западе – до +12...+25°С,
  • на востоке – до +5...+18°С,
  • на юге – до +23...+32°С,
  • на севере и в центре страны – до +10...+18°С,
  • на юго-востоке – до +15...+27°С.
Погода
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160984-dozhdi-zamorozki-i-sneg-nepogodu-obeshchayut-kazahstancam-v-gryadushchie-vyhodnye/

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