"Думаю, знак какой-то хороший": сирень зацвела в середине октября в Актобе

В Актобе в середине октября зацвела сирень - обычно кустарник цветет всего лишь раз в году, в период с мая по июнь, сообщает телеканал "Хабар 24".

Жительница города заметила, как на сирени, которая растет во дворе ее дома, стали распускаться почки.

По ее словам, сирень посадили 15 лет назад - за это время кустарник никогда не цвел осенью, однако на днях на одном из кустов появились цветы.

"Когда пригляделись, увидели, что почки сирени прямо распускаться стали. Я думаю, знак какой-то хороший, что будет тепло, наверное, и осень нескоро наступит", - рассказывает жительница Актобе Сауле Тажина.

Корреспонденты телеканала отметили, что редкое явление природы, ведь сирень цветет в мае - июне, порадовало и пчел, облюбовавших кустарник.

Как говорится в Британской энциклопедии, сирень - род, включающий около 25 видов ароматных и красивых северных весеннецветущих кустарников и небольших деревьев семейства маслиновых.

Сирень произрастает в Восточной Европе и Азии, некоторые виды широко культивируются.

Сирень - листопадное растение с темно-зелеными листьями, расположенными противоположно друг другу на стебле. Листья обычно простые с цельными краями, хотя у некоторых видов они лопастные или сложные.