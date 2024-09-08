"Начинает рваться в бой": в Усть-Каменогорске самка беркута "недолюбливает" мужчин

Хищная птица Берта, которая является постоялицей зоопарка, при виде представителей сильного пола начинает кричать и рваться в бой, сообщает Yk-news.kz.

Сотрудники областного природно-ландшафтного и архитектурно-этнографического музея-заповедника рассказали изданию о постоялице зоопарка – самка беркута Берте.

По их словам, она странно ведет себя, когда к вольеру подходят мужчины высокого роста. При виде представителей сильного пола самка беркута начинает кричать и рваться в бой.

"Сколько лет она живет у нас и все это время не подпускает мужчин. Когда посетитель-мужчина высокого роста подходит к вольеру, птица начинает проявлять агрессию и нападать. У беркутов хорошая память. Вероятно, человек, обидевший ее, был высокого роста", - рассказала биолог Юлия Павленко.

Сообщается, что птицу с переломанными крыльями в зоопарк принесли посетители. По мнению специалистов, могло быть такое, что Берту поймали в дикой природе для обучения или каких-то других целей и при этом покалечили.

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