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Эзотерика

Белый медведь из Праги умер в зоопарке Алматы: в Чехии потребуют провести расследование

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Белый медведь в воде
Белый медведь. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава пражского зоопарка заявил о смерти белого медведя, перевезенного в зоопарк Алматы. В соцсетях он сообщил, что потребует тщательного расследования гибели животного, передает NUR.KZ.

Директор зоопарка Праги (Чехия) Мирослав Бобек рассказал, что белого медведя Тома перевезли в Алматы по рекомендации специалиста - в зоопарк южной столицы он прибыл для размножения. Однако недавно стало известно, что животное погибло.

"Том покинул нас (его вывезли из Чехии - прим. ред.) 28 марта без признаков какого-либо заболевания, и, насколько нам известно, транспортировка в Алматы прошла без серьезных проблем. Впоследствии мы получили визуальную документацию и письменные отчеты из Алматы. В последнем сообщении, датированном 15 апреля, прямо говорится, что "медведь в порядке", - пишет Бобек в Facebook.

Однако позже, по его словам, коллеги из Алматы прекратили информировать их о состоянии медведя.

"Только когда мы решили, что наши сотрудники посетят зоопарк Алматы на следующей неделе, чтобы проверить состояние Тома, сегодня утром оттуда пришло следующее сообщение: "У нас плохие новости. Медвежонок Том умер 4 мая. Вскрытие показало, что причиной смерти стала интоксикация организма вследствие хронического гнилостного воспаления лобных и носовых пазух с полной закупоркой носовых ходов слизью и некротическим веществом, что привело к отеку мозга. Медведь прибыл из вашего зоопарка уже больным. Вскрытие проводил независимый эксперт, профессор патологической анатомии НИИ. Все фотографии вскрытия доступны. Все материалы будут направлены вам и в комитет EEP", - заявил он.

Бобек заявил, что потребует тщательного расследования произошедшего.

"Мы работаем с дикими животными, но я не понимаю, почему зоопарк Алматы скрывал от нас эту новость в течение 18 дней. Мы будем требовать тщательного расследования смерти Тома, и обращаемся с запросом в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, посольство Чехии в Казахстане, а также в посольство РК в Праге", - гласит сообщение.

Корреспонденту NUR.KZ представитель зоопарка Алматы сообщил, что все комментарии будут даны на пресс-конференции в понедельник.

По информации на официальном сайте, инициаторами создания зоопарка в Алматы выступили зоологический сектор Казахстанского  филиала Академии Наук ССР во главе с профессором Алексеем Бялыницким-Бирулей и Комитет по науке в лице помощника председателя Мырзахана Толебаева. Решение было принято 25 января 1936 года.

Торжественное открытие состоялось 7 ноября 1937 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2105811-belyy-medved-iz-pragi-umer-v-zooparke-almaty-v-chehii-potrebuyut-provesti-rassledovanie/

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