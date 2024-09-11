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Похолодание без осадков обещают на большей части Казахстана

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Листок покрылся инеем
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Понижение температуры воздуха, но преимущественно без осадков, ожидается на большей части страны в ближайшие дни - с 12 по 14 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Благодаря обширному антициклону на большей части Казахстана сохранится погода преимущественно без осадков. Однако при этом ожидается понижение температуры воздуха.

Только на востоке и юго-востоке страны пройдут дожди, которые в ночные часы могут перейти в снег.

Ранее сегодня мы писали о погоде в мегаполисах на сегодня. Так, в Алматы ожидается облачная погода без осадков, в Астане - дождь, а в Шымкенте - ясная погода.

Кроме того, синоптики рассказывали о погоде в этих же городах на текущую неделю. В Алматы в последующие дни осадков так же не ожидается, однако при этом наблюдается постепенное понижение температуры. В Астане в некоторые дни будет дождливо, и лишь в Шымкенте будет тепло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160085-poholodanie-bez-osadkov-sohranitsya-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-blizhayshie-dni/

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