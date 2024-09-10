Дожди обещают в двух мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 10 сентября, в Астане и Алматы обещают дождь, а жителей Шымкента ждет жаркая погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 10 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 28 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,6 м/с.