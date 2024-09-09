Какой будет погода в Шымкенте на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 9 по 15 сентября, ожидается теплая погода без осадков – дождей в третьем мегаполисе на этой неделе не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

9 сентября в Шымкенте осадков не будет. Температура в среднем составит плюс 19 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 26 градусов, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

10 сентября ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 21 градуса. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, а минимальная – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 7,6 м/с.

11 сентября осадков не будет. Средняя температура – плюс 22 градуса. Днем температура поднимется до плюс 30 градусов, а ночью опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

12 сентября в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем – плюс 23 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 30 градусов, а опуститься может до плюс 17 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,6 м/с.

13 сентября будет пасмурно, но без осадков. Среднесуточная температура – плюс 22 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, а ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

14 сентября ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 31 градус, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,5 м/с.

15 сентября, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 24 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 31 градуса, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.