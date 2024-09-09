Дождливую неделю прогнозируют синоптики жителям Астаны

В ближайшие 7 дней – с 9 по 15 сентября – в Астане ожидаются дожди и похолодание до 9 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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9 сентября в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 17 градусов, но ночью температура опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

10 сентября ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 4,0 м/с.

11 сентября будет небольшой дождь. Средняя температура – плюс 14 градусов. Днем температура поднимется до плюс 18 градусов, а ночью опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

12 сентября в Астане обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 11 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 15 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,6 м/с.

13 сентября будет небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

14 сентября обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, минимальная – плюс 11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

15 сентября, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 14 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.