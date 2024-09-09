Похолодание до 9 градусов и дожди обещают в Алматы на этой неделе

Жителей Алматы предупреждают, что в ближайшие 7 дней, с 9 по 15 сентября, в городе ожидаются дожди и похолодание. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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9 сентября в Алматы будет небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

10 сентября ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 3,4 м/с.

11 сентября будет облачно. Средняя температура – плюс 17 градусов. Днем температура поднимется до плюс 22 градусов, а ночью опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

12 сентября в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 17 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,2 м/с.

13 сентября будет пасмурно, но осадков не ожидается. Среднесуточная температура – плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, а ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

14 сентября осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, минимальная – плюс 9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,0 м/с.

15 сентября, по прогнозам, будет облачно. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 24 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.