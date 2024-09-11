Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 11 сентября, в Астане обещают небольшой, а в Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 7,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,5 м/с.