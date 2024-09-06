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Цветы распустились в ботсаду Алматы в преддверии заморозков (видео)

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Безвременник расцвел в ботсаду Алматы
Безвременник расцвел в ботсаду Алматы. Кадр из видео: instagram.com/botsadkz

Алматинский ботсад показал видео цветения безвременника, который очень похож на весенний крокус, но распускается только осенью, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП.

Видео появилось в официальном Instagram-аккаунте ботанического сада Алматы. На нем запечатлено цветение безвременника или колхикума великолепного на коллекционном участке культиваров цветочно-декоративных и орнаментальных растений.

"Этот цветок называют осенним чудом! Он так сильно похож на весенний крокус, что кажется, будто природа действительно творит чудеса и осенью расцвели первоцветы. Да и внезапное появление из-под земли прекрасных цветов, когда вся природа увядает и уже не за горами первые заморозки, также вызывает искреннее удивление", - пишут сотрудники ботсада.

Безвременник великолепный (лат. Cólchicum speciósum) - многолетнее травянистое растение, вид рода Безвременник (Colchicum) семейства Безвременниковые (Colchicaceae). Латинское название происходит от греческого названия области в Западной Грузии (Колхида), где обитают некоторые виды этого рода. Русское название "безвременник" связано с особенностью цветка цвести поздней осенью, сообщает РГП.

Ботсад также рассказывает легенду об этом удивительном растении.

"Согласно легенде, безвременник причастен к успеху миссии легендарного предводителя аргонавтов Ясона.

Дочь колхидского царя Медея вручила Ясону волшебное зелье - сок корней некой травы, которое помогло пройти ему все испытания и заполучить золотое руно. По преданию, это и был безвременник - он вырос из крови прикованного к скале Прометея", - отмечается в публикации.

Напомним, сегодня сообщалось, что на выходных в Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики обещают дожди, грозы, усиление ветра, туман, а в горных районах юго-востока страны - на поверхности почвы заморозки до 3 градусов.

Добавим, согласно информации на официальном сайте ботанического сада Алматы, это особо охраняемая природная территория со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

Это место не случайно называют "легкими города", здесь собрана уникальная многотысячная коллекция флоры Казахстана, Европы, Крыма и Кавказа, Северной Америки и Восточной Азии, отмечается на сайте РГП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158224-cvety-raspustilis-v-botsadu-almaty-v-preddverii-zamorozkov-video/

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