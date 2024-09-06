Заморозки обещают синоптики в выходные в Казахстане

На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. Ожидается усиление ветра, туман и заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 7 сентября на севере, юге и юго-востоке республики сильные дожди, в горных районах востока и юго-востока республики ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на западе страны, с отрогом северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков.

По Казахстану прогнозируется усиление ветра.

В ночные и утренние часы в северных, восточных, в центральных областях ожидается туман.

7 сентября на севере, востоке и в центре, 8 сентября в Костанайской области, в горных районах юго-востока страны на поверхности почвы заморозки до 3 градусов, сообщает ведомство.