Часть улиц у ЭКСПО временно перекроют до вечера в Астане

В Астане сегодня в связи с проведением мероприятия в рамках Всемирных игр кочевников временно перекроют часть дорог у ЭКСПО, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

6 сентября в 17:00 на территории ЭКСПО (с 16:00 будет играть диджей, также будут проведены викторины для участников) официально начнется мероприятие "Бірлік керуені". Оно проводится в рамках V Всемирных игр кочевников, сообщается в Telegram-канале акимата.

В связи с проведением "Бірлік керуені" с 13:00 до 21:00 планируется временное закрытие части дорог возле ЭКСПО по улицам Туркестан и Акмешит.

Сегодня караван, возглавляемый представителями из регионов, (спортсмены, общественные деятели, батыры) доставит в Астану воду из священных источников Казахстана.

Вода, собранная со всей страны, станет главным символом единства в день открытия Игр в столице.

К слову, для проведения процедуры забора воды в Астане был выбран источник реки Есиль.

Напомним, что Всемирные игры кочевников состоятся в Астане с 8 по 14 сентября. Как сообщалось ранее, ожидается прибытие большого количества спортсменов-участников. В Комитете административной полиции рассказывали, стоит ли ожидать заторов на дорогах.

При этом школьники и студенты будут учиться в штатном режиме.

Кроме того, несколько автобусных маршрутов в Астане поменяют схему движения, а проезд на автомобилях к местам проведения будет запрещен.