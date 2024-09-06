Часть улиц у ЭКСПО временно перекроют до вечера в Астане
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В Астане сегодня в связи с проведением мероприятия в рамках Всемирных игр кочевников временно перекроют часть дорог у ЭКСПО, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
6 сентября в 17:00 на территории ЭКСПО (с 16:00 будет играть диджей, также будут проведены викторины для участников) официально начнется мероприятие "Бірлік керуені". Оно проводится в рамках V Всемирных игр кочевников, сообщается в Telegram-канале акимата.
В связи с проведением "Бірлік керуені" с 13:00 до 21:00 планируется временное закрытие части дорог возле ЭКСПО по улицам Туркестан и Акмешит.
Сегодня караван, возглавляемый представителями из регионов, (спортсмены, общественные деятели, батыры) доставит в Астану воду из священных источников Казахстана.
Вода, собранная со всей страны, станет главным символом единства в день открытия Игр в столице.
К слову, для проведения процедуры забора воды в Астане был выбран источник реки Есиль.
Напомним, что Всемирные игры кочевников состоятся в Астане с 8 по 14 сентября. Как сообщалось ранее, ожидается прибытие большого количества спортсменов-участников. В Комитете административной полиции рассказывали, стоит ли ожидать заторов на дорогах.
При этом школьники и студенты будут учиться в штатном режиме.
Кроме того, несколько автобусных маршрутов в Астане поменяют схему движения, а проезд на автомобилях к местам проведения будет запрещен.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158147-chast-ulic-u-ekspo-vremenno-perekroyut-do-vechera-v-astane/