Биометрия перед выдачей микрокредита онлайн стала обязательной в Казахстане

В Казахстане ввели обязательную процедуру биометрической идентификации при оформлении микрозаймов электронным способом. Без нее кредит получить будет нельзя. Подробности читайте на NUR.KZ.

Онлайн-оформление займа без необходимости идти в офис кредитной организации – очень удобный способ решения финансового вопроса. Но без должной системы безопасности оформление микрокредитов электронным способом может нести в себе риски.

Однако теперь в Казахстане действуют повышенные меры безопасности. Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка было подписано постановление, которое обязывает микрофинансовые организации (МФО) проводить биометрическую идентификацию при предоставлении займов электронным способом.

При этом системы безопасности должны быть способны определить при проверке фейки, например, если вместо реального человека будут использоваться фотографии или заранее записанные видеоролики.

Как считают в агентстве, комбинация применения усиленной биометрической идентификации и электронной цифровой подписи позволят защитить граждан от неправомерно оформляемых кредитов.

При этом, если в МФО появится информация о возможном разглашении персональных данных клиента, им придется провести дополнительную проверку принадлежности номера сотовой связи, повторную биометрическую идентификацию, а также предложить ему установить добровольный отказ от предоставления кредитов.

Напомним, по закону банки и МФО теперь будут обязаны списывать кредиты, оформленные на человека, у которого был оформлен добровольный отказ от получения займов.

Также ранее стало известно, что кредитные организации в Казахстане обязали предоставлять в кредитные бюро информацию о всех полученных заявках на займы в реальном времени. Таким образом планируется бороться с "кредитным шоппингом".