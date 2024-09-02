Снег выпал в горах Алматы (фото)

Снег выпал в горах Алматы 2 сентября - его зафиксировали камеры горнолыжного курорта "Шымбулак", которые транслируют происходящее в прямом эфире, передает NUR.KZ.

На момент написания статьи снег наблюдался возле ледника Богдановича и средней станции.

У ледника можно увидеть, что вся земля покрыта снегом.

В городе сегодня прошел дождь, кроме того, алматинцы почувствовали похолодание.

Снег. Кадр из видео: shymbulak.com

Стоит отметить, что в Алматы на этой неделе ожидается сильное похолодание. Помимо этого, синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках в горных и предгорных районах южной столице вследствие сильных дождей 2-3 сентября.

В связи с прогнозом сильных дождей в эти дни в горных и предгорных районах области Жетісу, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих территориях города Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровня воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Также синоптики предупредили, что в первые дни сентября по стране будет наблюдаться неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, на востоке страны ожидается снег. Ожидается понижение температуры.

Еще стоит напомнить, что в некоторых регионах Казахстана прогнозировались заморозки 2-3 сентября.