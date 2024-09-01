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Заморозки и сильные осадки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Листок покрылся инеем
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 2 сентября из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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В Астане 2 сентября ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Завтра на большей части области Ұлытау сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

2 сентября на севере Туркестанской области прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В понедельник на западе Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность. 3 сентября на востоке региона ночью ожидается переход дождя в мокрый снег, заморозки 2 градуса.

2 сентября днем в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

Завтра днем на севере, в центре области Абай обещают сильный дождь. На большей части области ожидается гроза, днем на севере, в центре области град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А в горных районах Алматинской области тоже ожидается сильный дождь, на севере, юге, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный на севере, юге, в горных районах порывы 15-20, временами 25 м/с.

В Алматы утром и днем - гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

2 сентября ночью и утром на севере, востоке Костанайской области будет туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северный, северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

2 сентября днем на востоке, в горных районах области Жетісу - временами сильный дождь, гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе области 15-20 м/с.

2 сентября днем в горных районах Жамбылской области обещают сильный дождь, грозу, град, шквал. 2-3 сентября на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем 15-20 м/с.

В Атырауской области усилится ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность.

2 сентября в Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Днем в Северо-Казахстанской области усилится ветер западный 15-20, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

2 сентября на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155738-zamorozki-i-silnye-osadki-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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