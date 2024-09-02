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Жару до 32 градусов обещают в Шымкенте на этой неделе

Опубликовано:

Голуби в фонтане
Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте в первые 7 дней сентября, со 2 по 8 сентября, обещают жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

2 сентября в Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 27 градусов, но ночью температура опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 10,6 м/с.

3 сентября осадков не будет. Температура составит около плюс 23 градусов. Максимальная температура составит плюс 32 градуса, а минимальная – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 6,6 м/с.

4 сентября обещают ясную погоду без осадков. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 32 градусов, а ночью опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

5 сентября в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем – плюс 24 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 31 градуса, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,1 м/с.

6 сентября будет пасмурно, но без осадков. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

7 сентября будет ясно, без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, минимальная – плюс 9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,6 м/с.

8 сентября, по прогнозам, будет малооблачно. Средняя температура составит плюс 20 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 27 градусов, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155816-zharu-do-32-gradusov-obeshchayut-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Жару до 32 градусов обещают в Шымкенте на этой неделе

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