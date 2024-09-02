С дождей и понижения температуры начнется сентябрь для казахстанцев
Опубликовано:
На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на востоке страны ожидается снег, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в период 3-5 сентября Казахстан накроют дожди с грозами.
На севере, востоке республики будут временами сильные дожди, ночью 3 сентября на востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег).
С отрогом северо-западного антициклона на западе и юге Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков.
В целом по республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях - туман, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.
Ожидается также постепенное понижение температуры днем: на северо-западе, севере и в центре республики до +8…+15°С, на юге - до +20…+28°С.
Добавим, сегодня сообщалось, что на юго-востоке страны, в том числе в Алматы, возможны подтопления из-за подъема уровня воды на реках в горных и предгорных районах вследствие сильных дождей 2-3 сентября.
Также штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 2 сентября из-за ухудшения погодных условий. Синоптики ожидают туман, сильный дождь, грозу, ветер. В ряде регионов сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155932-dozhdyami-i-snizheniem-temperatury-vstretyat-kazahstancev-pervye-dni-sentyabrya/