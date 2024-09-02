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Подтопления возможны на юго-востоке Казахстана, в том числе в Алматы

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Дождь в горах
Дождь в горах. Иллюстративное фото: Peter Zelei Images/Getty Images

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках в горных и предгорных районах вследствие сильных дождей 2-3 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в связи с прогнозом сильных дождей в период 2-3 сентября 2024 года в горных и предгорных районах области Жетісу, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих территориях города Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровня воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Ведомство отмечает: при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Напомним, штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана в первый день осени, 1 сентября. Прогнозируют сильный ветер, грозы, дожди, высокую пожарную опасность.

Также штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 2 сентября из-за ухудшения погодных условий. Синоптики ожидают туман, сильный дождь, грозу, ветер. В ряде регионов сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155849-podtopleniya-vozmozhny-na-yugo-vostoke-kazahstana-v-tom-chisle-v-almaty/

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