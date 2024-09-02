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Похолодание до 11 градусов обещают в Алматы в первую неделю осени

Опубликовано:

Плоды шиповника
Плоды шиповника. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в ближайшие 7 дней - со 2 по 8 сентября - ожидаются похолодание до +11 градусов и дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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2 сентября в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

3 сентября ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 4,3 м/с.

4 сентября осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 22 градуса. Днем температура поднимется до плюс 29 градусов, а ночью опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

5 сентября в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 24 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 30 градусов, а опуститься может до плюс 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,4 м/с.

6 сентября горожан предупреждают о небольшом дожде. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

7 сентября вновь будет идти несильный дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,2 м/с.

8 сентября, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 17 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 22 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155815-poholodanie-do-11-gradusov-obeshchayut-v-almaty-v-pervuyu-nedelyu-oseni/

Автор: Кристина Кривцанова

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Похолодание до 11 градусов обещают в Алматы в первую неделю осени

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