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"Нередко их получают состоятельные семьи": Токаев о выплатах по проекту "Нацфонд – детям"

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Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Касым Жомарт Токаев в своем послании народу заявил, что выплаты по проекту "Нацфонд - детям" нередко получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. Сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу. Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет.

Президент напомнил, что с начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда.

"Стартовал масштабный проект "Нацфонд - детям", в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей. Однако следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю правительству с начала следующего года внедрить механизм "социального кошелька".

Государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан. Иначе говоря, необходимо, чтобы социальная помощь оказывалась на принципах справедливости, открытости и эффективности", - сказал президент.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана призвал исключить чрезмерные траты на не стратегические задачи. Также Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Добавим, что Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии. Помимо этого, президент предложил создать единую государственную медицинскую информсистему.

Также Токаев в своем послании народу назвал главную цель работы правительства и акимов на ближайший год.

Кроме того, президент заявил, что Казахстану нужен новый закон о банках. И заявил, что банковские счета не будут блокировать при задолженности по налогам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155878-neredko-ih-poluchayut-sostoyatelnye-semi-tokaev-o-vyplatah-po-proektu-nacfond-detyam/

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