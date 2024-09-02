"Нередко их получают состоятельные семьи": Токаев о выплатах по проекту "Нацфонд – детям"

Касым Жомарт Токаев в своем послании народу заявил, что выплаты по проекту "Нацфонд - детям" нередко получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. Сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу. Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет.

Президент напомнил, что с начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда.

"Стартовал масштабный проект "Нацфонд - детям", в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей. Однако следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю правительству с начала следующего года внедрить механизм "социального кошелька".

Государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан. Иначе говоря, необходимо, чтобы социальная помощь оказывалась на принципах справедливости, открытости и эффективности", - сказал президент.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана призвал исключить чрезмерные траты на не стратегические задачи. Также Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Добавим, что Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии. Помимо этого, президент предложил создать единую государственную медицинскую информсистему.

Также Токаев в своем послании народу назвал главную цель работы правительства и акимов на ближайший год.

Кроме того, президент заявил, что Казахстану нужен новый закон о банках. И заявил, что банковские счета не будут блокировать при задолженности по налогам.