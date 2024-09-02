Банковские счета не будут блокировать при задолженности по налогам, заявил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана заявил о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога, передает NUR.KZ.

По его словам, следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании.

"Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет.

При крупной налоговой задолженности следует предоставлять рассрочку по уплате без залогового обеспечения. Надо стремиться к полному отказу от налоговых проверок по плану. Для этого предстоит усовершенствовать систему управления рисками", - заявил президент.

Глава государства добавил, что актуальной задачей стало повышение эффективности налоговых льгот.

"По всем льготам должна предоставляться налоговая отчетность. Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес. Например, можно предусмотреть преференции инвесторам, нацеленным на развитие производства.

Речь идет об единовременном вычете на строительство, приобретение, модернизацию, реконструкцию активов. Важно предусмотреть льготы для экспортеров продукции высокого передела, они должны получать больше поддержки, чем любой другой бизнес", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.