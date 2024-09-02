Токаев предложил создать единую государственную медицинскую информсистему

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу Казахстана предложил создать единую государственную медицинскую информационную систему, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Необходимо реализовать комплексные меры для укрепления здоровья нации и перезагрузить систему социальной поддержки граждан.

Внедрение обязательного социального медицинского страхования содействовало значительному притоку дополнительных ресурсов в здравоохранение и пошло на пользу частной медицине.

В этом году в систему здравоохранения направлено почти 3,3 трлн тенге бюджетных средств. Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил создать единую государственную медицинскую информационную систему, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Надо сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования. Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации.

Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему. Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Правительству следует безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы мне и депутатскому корпусу", - поручил президент.

Также в своем обращении сегодня Касым-Жомарт Токаев, в том числе, поручил обеспечить железную дисциплину в казахстанской армии и призвал граждан вносить вклад в развитие республики.

А еще президент Казахстана заявил о том, что следует кардинально повысить эффективность государственного управления.