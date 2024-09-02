Казахстану нужен новый закон о банках, заявил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня в послании народу Казахстана заявил, что отечественные банки относят к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами, передает NUR.KZ со Акорду.

Отрывок его речи опубликован в официальном Telegram-канале Акорды.

"Необходимо устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой.

Приходится констатировать, что кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне. Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте экономики. Поэтому правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы. Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику", - заявил глава государства.

Токаев отметил, что наши банки считаются, по мнению мировых экспертов, одними из самых прибыльных.

"Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам. Важно также создать устойчивую регуляторную среду для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере.

Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях.

Надо прямо сказать, что большим просчетом в работе предыдущего и нынешнего правительств стало неисполнение доходной части республиканского бюджета. Недопустимо, чтобы эта проблема приобрела системный характер и сдерживала развитие страны. Правительству совместно с Нацбанком необходимо принять действенные меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов", - подчеркнул президент.

Также в рамках послания президент заявил о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога и высказался о налоговом кодексе, в частности, налогах для бизнеса.