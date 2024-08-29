Более 110 тонн пшеницы пытались незаконно ввезти из России в Казахстан

В Казахстане пресекли попытку ввоза 110 тонн пшеницы из России, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов. Также были задержаны 4 грузовые автомашины.

В Telegram-канале Комитета госдоходов сообщили о задержании 4 грузовых автомашин на казахстанско-российской границе. Сообщается, что через автомобильный пункт пропуска "Желкуар" была пресечена попытка ввоза из РФ более 110 тонн пшеницы. В машинах, согласно товаросопроводительным документам, перевозили дробленое зерно.

"В результате применения специальных средств досмотра установлено, что фактически перевозилась пшеница, покрытая верхним слоем дробленого зерна.

Задержанный груз передан в территориальное подразделение Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе для применения мер административной ответственности", - сказано в сообщении.

В КГД напомнили, что Министерством сельского хозяйства РК с апреля текущего года введен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан. Контроль за соблюдением запретов при перемещении товаров во взаимной торговле со странами ЕАЭС возложен на органы государственных доходов.

20 августа в Казахстане запретили ввоз пшеницы всеми видами транспорта до 31 декабря текущего года. При этом, транзит через страну разрешен. Накануне в Казахстане также запретили ввоз яблок автотранспортом.

В марте текущего года глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров рассказал о планах Казахстана по сокращению посевных площадей пшеницы.

"Мы проводим диверсификацию сельхозкультур. При этом не стоит переживать, что пшеницы будет мало. Мы получим урожай за счет качественных семян и использования удобрений", - сказал он.

В начале августа в "Казгидромет" рассказали о прогнозе агрометеорологических условий уборки зерновых. Сообщалось, что стране грозит частичная потеря урожая.

В прошлом году вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков рассказал, как через регионы Казахстана контрабандой провозят российское зерно.