Более 110 тонн пшеницы пытались незаконно ввезти из России в Казахстан
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В Казахстане пресекли попытку ввоза 110 тонн пшеницы из России, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов. Также были задержаны 4 грузовые автомашины.
В Telegram-канале Комитета госдоходов сообщили о задержании 4 грузовых автомашин на казахстанско-российской границе. Сообщается, что через автомобильный пункт пропуска "Желкуар" была пресечена попытка ввоза из РФ более 110 тонн пшеницы. В машинах, согласно товаросопроводительным документам, перевозили дробленое зерно.
"В результате применения специальных средств досмотра установлено, что фактически перевозилась пшеница, покрытая верхним слоем дробленого зерна.
Задержанный груз передан в территориальное подразделение Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе для применения мер административной ответственности", - сказано в сообщении.
В КГД напомнили, что Министерством сельского хозяйства РК с апреля текущего года введен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан. Контроль за соблюдением запретов при перемещении товаров во взаимной торговле со странами ЕАЭС возложен на органы государственных доходов.
20 августа в Казахстане запретили ввоз пшеницы всеми видами транспорта до 31 декабря текущего года. При этом, транзит через страну разрешен. Накануне в Казахстане также запретили ввоз яблок автотранспортом.
В марте текущего года глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров рассказал о планах Казахстана по сокращению посевных площадей пшеницы.
"Мы проводим диверсификацию сельхозкультур. При этом не стоит переживать, что пшеницы будет мало. Мы получим урожай за счет качественных семян и использования удобрений", - сказал он.
В начале августа в "Казгидромет" рассказали о прогнозе агрометеорологических условий уборки зерновых. Сообщалось, что стране грозит частичная потеря урожая.
В прошлом году вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков рассказал, как через регионы Казахстана контрабандой провозят российское зерно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155167-bolee-110-tonn-pshenicy-pytalis-nezakonno-vvezti-iz-rossii-v-kazahstan/