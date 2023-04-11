Как через Казахстан возят контрабандную российскую пшеницу, рассказали в МСХ

Пшеница. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге СЦК вице-министр сельского хозяйства рассказал, как через регионы Казахстана контрабандой провозят российское зерно, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков заявил, что казахстанский рынок терпит убытки из-за контрабандного ввоза зерна из приграничных стран. Объем "серого" импорта через Казахстан составляет 1,5-2 млн тонн пшеницы в год, что наносит ущерб в сумме около 500 млн долларов.

"При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен. К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тысяч тенге до 80-85 тысяч тенге за тонну. Антилидерами по приему и транзиту нелегального зерна являются Павлодарская область, а также граничащие с Россией Актюбинская и Западно-Казахстанская области.

Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии", – рассказал вице-министр.

По его данным, Агентство по финмониторингу выявило, что одно из ТОО в 2020-2021 годах провозило через Павлодарскую область 8,3 тыс. тонн контрабандного российского зерна – его записывали на казахстанские крестьянские хозяйства и далее продавали в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

Сумма проданного таким образом зерна составила 1 млрд тенге.

"При этом для получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие отечественное происхождение, что позволило уклониться от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" в сумме почти 150 млн тенге", – добавил спикер.

По словам вице-министра, для снижения серого импорта в Казахстане ввели временный запрет на полгода на ввоз пшеницы автомобильным транспортом – перевозить зерно можно по ЖД с уплатой всех положенных налогов и сборов.

На сайте Всемирной торговой организации говорится, что параллельный (серый) импорт – это когда продукт, произведенный легально за рубежом, импортируется без разрешения правообладателя интеллектуальной собственности (например, владельца торговой марки или патента). В некоторых странах это разрешено, в других – нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016360-kak-cherez-kazahstan-vozyat-kontrabandnuyu-rossiyskuyu-pshenitsu-rasskazali-v-msh/