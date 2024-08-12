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Частичная потеря урожая грозит Казахстану, заявили в "Казгидромет"

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Пшеница
Пшеница. Иллюстративное фото: pixabay.com

В "Казгидромете" рассказали о прогнозе агрометеорологических условий уборки зерновых. Стране грозит частичная потеря урожая, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП.

Как сообщается в прогнозе агрометеорологических условий уборки яровых зерновых, в отдельных районах на западе страны уже начаты уборочные работы. На востоке, в центре и на севере страны массовая уборка урожая ожидается в первой половине августа.

Согласно предварительным расчетам, во второй декаде августа высыхание хлебов в стеблестое будет проходить при удовлетворительных условиях.

В третьей декаде августа на большей части зерносеющей зоны ожидаются хорошие условия для работы комбайна в среднем в течение 14-17 часов в сутки, однако на севере республики возможны периоды с плохими условиями для уборки урожая.

Во второй половине августа ожидаемые осадки в сочетании с усилением ветра до 15-20 м/с могут вызвать полегание посевов на полях, что осложнит их уборку и может привести к частичной потере урожая.

В первой декаде сентября условия уборки ожидаются более благоприятные, однако уже в конце декады на большей части республики ожидается дождь и понижение температуры воздуха, сообщает РГП "Казгидромет".

Добавим, в конце марта глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров на брифинге кабмина рассказал о планах Казахстана по сокращению посевных площадей пшеницы, риса и хлопчатника.

"При этом не стоит переживать, что пшеницы будет мало. Мы получим урожай за счет качественных семян и использования удобрений", - заявил минист.

А в начале августа фермеры области Абай сообщили, что весь урожай бахчевых сгнил прямо на поле. Небывалый град обрушился на село Шолпан две недели назад, и побитые им арбузы и дыни пропали на десятках гектаров земель. Сами фермеры планировали только сейчас приступать к сбору урожая.

Ранее в июне в Актобе фермеры заявили, что в полях не хватает рабочих, а чтобы принять иностранца, приходится сталкиваться с множеством трудностей и бюрократических препятствий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147809-chastichnaya-poterya-urozhaya-grozit-kazahstanu-zayavili-v-kazgidromet/

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