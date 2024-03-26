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Эзотерика

Казахстан сокращает посевы пшеницы

Опубликовано:

Пшеничное поле
Пшеничное поле. Иллюстративное фото: Freepik / montypeter

Глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров на брифинге кабмина рассказал о планах по сокращению посевных площадей пшеницы, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о планах по сокращению посевных площадей монокультур и влагоемких культур.

"Мы проводим диверсификацию сельхозкультур. При этом не стоит переживать, что пшеницы будет мало. Мы получим урожайность за счет качественных семян и использования удобрений.

Объем валового продукта будет даже больше, чем в прошлом году. Если мы в 2023 году порядка 10 центнеров собрали, то в этом году получим 13-14 центнеров при соблюдении агротехнологий. В традиционных экспортных рынках мы не потеряем позиции", - заявил он.

По словам главы МСХ, речь идет о сокращении посевных площадей пшеницы, риса и хлопчатника.

"Пшеницу мы заменили на масличные культуры, рентабельные и приоритетные. Подсолнух пользуется спросом, так же, как и рапс, лен, сафлор и сурепица. Также делаем акцент на социально-значимых культурах, в частности, на гречихе.

В прошлом году мы уже увеличили посевные площади гречихи, а сегодня ее стоимость снизилась по сравнению с 2022 годом. Когда сеешь, принимая во внимание прогнозы, можно регулировать рынок", - заявил глава МСХ.

Ранее глава Минсельхоза рассказал, из-за чего мог произойти падеж лошадей в области Ұлытау.

Он также ответил на вопрос, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на конину из-за массового падежа лошадей в области Ұлытау и Акмолинской области.

Напомним, в январе стало известно, что Минсельхоз обвинили в нарушении закона.

Генеральная прокуратура РК заявила, что Министерство сельского хозяйства затягивало согласование проекта инвестору в Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2073456-kazahstan-sokraschaet-posevy-pshenitsy/

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