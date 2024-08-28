Запрет на ввоз яблок автотранспортом ввели в Казахстане

В Казахстане запретили ввоз яблок автотранспортом. Кроме того, продлен временный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов, передает NUR.KZ со ссылкой на МСХ.

На сайте Министерства сельского хозяйства сообщили об итогах заседания Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики. Сообщается, что было принято решение продлить запрет на вывоз с территории Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом.

"Рассмотрен также вопрос о запрете на ввоз яблок на территорию Казахстана. По информации Министерства сельского хозяйства, валовый сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тыс. тонн. В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что обеспечит потребность внутреннего рынка.

По итогам обсуждения было принято решение ввести временный запрет на ввоз яблок на территорию Казахстана из третьих стран автомобильным транспортом, за исключением ввоза из стран ЕАЭС, до конца года", - сказано в сообщении.

Также на заседании были рассмотрены предложения по введению экспортной таможенной пошлины на ряд товаров. Предложение Минфина будет проработано отраслевыми госорганами.

Стоит отметить, что запрет на вывоз ГСМ продлевают уже не в первый раз. Сначала запрет был введен с целью не допускать резкого роста цен на безнин и дизельное топливо, подчеркивали в Минэнерго. В ведомстве отмечали, что данный запрет может быть продлен, чтобы на внутреннем рынке сохранить стабильную поставку и бороться с резким подорожанием ГСМ.

В августе прошлого года в Казахстане вновь продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива. Тогда в силу вступил совместный приказ Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана. Запрет вводился на 6 месяцев. Он так же не касался содержимого баков авто, предусмотренных изготовителем.

В декабре того же года стало известно, что запрет на вывоз бензина и дизеля решили продлить.