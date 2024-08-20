Ввоз пшеницы до 2025 года запретили в Казахстане

В Казахстане запретили ввоз пшеницы всеми видами транспорта до 31 декабря текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на Минсельхоз. При этом, транзит через страну разрешен.

На сайте Министерства сельского хозяйства РК сообщается, что данное решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 26 июля 2024 года.

В этом году импорт пшеницы составил 1,3 млн. тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая.

По данным статистики, на 1 июля текущего года по республике имелись запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы - 5,1 млн тонн, из них пшеницы на продовольственные цели - 4 млн тонн.

"Благодаря принятым мерам и благоприятным погодным условиям в период вегетации прогнозируется хороший урожай зерновых, которые с учетом переходящих запасов создадут избыточное предложение на рынке зерна.

В целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна, принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию РК из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита пшеницы через территорию РК", - сообщили в Минсельхозе.

Также не будет запрещено перемещение с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого через территорию РК. Приказ вводится в действие с 21 августа и действует до 31 декабря 2024 года.

Несколько недель назад Казахстан вслед за Россией сообщил о нарушениях при импорте продуктов. Сообщалось, что за первое полугодие 2024 года, при проведении фитосанитарного контроля при ввозе подкарантинной продукции из РФ, выявлено 521 нарушений в области карантина растений.

Также сообщалось, что в Казахстане пересмотрели запрет на ввоз свинины из России. Были отменены ограничения на ввоз и транзит в/через Казахстан из 33 благополучных по африканской чуме свиней регионов России.

До этого в Китае сняли ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которое действовало с 2005 года. В Минсельхозе отмечали, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны.

В конце прошлого года на сообщения о запрете транзита мяса птицы из США в Казахстан в МСХ сообщили, что официальных сообщений к ним от российской стороны касательно запрета транзита через территорию РФ птицеводческой продукции из США не поступало.

В прошлом году вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков рассказал, как через регионы Казахстана контрабандой провозят российское зерно.