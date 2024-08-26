Казахстанец покорил Эльбрус и сыграл там кюй "Адай" на домбре (видео)
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Домбрист из Казахстана Алибек Кайырбек покорил самую высокую вершину в Европе - Эльбрус - и сыграл там на домбре кюй "Адай", передает телеканал 24KZ.
По данным телеканала, Алибеку Кайырбеку 26 лет, он живет в Астане.
Как рассказал сам музыкант, его восхождение на Эльбрус длилось неделю, а подготовка заняла полгода.
По образованию Алибек музыкант, но помимо музыки увлекается альпинизмом. В этом походе ему удалось совместить два любимых занятия.
Казахстанец добавил, что в команде при восхождении на Эльбрус было 15 альпинистов.
"Что касается домбры - домбра сама по себе легкая и, соответственно, может повредиться в любых условиях, поэтому взял с собой более мягкий материал, замотав обычным шарфом, чтобы не разбилась. Старался не спускаться, не ложиться. Инструмент не повредился", - поделился Алибек с телеканалом.
Согласно данным Большой российской энциклопедии, Эльбрус - высочайший горный массив в Европе и России, на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
Расположен в Боковом хребте Большого Кавказа. Эльбрус покрыт ледниковым комплексом из 23 ледников.
Напомним, в июне мы рассказывали про Анар Бурашеву - первую казашку, покорившую Эверест - высочайшую вершину земли.
Бурашева начала заниматься альпинизмом в 2015 году, а профессиональные навыки освоила в течение последних 4 лет. До восхождения на Эверест она успела совершить подъем на многие вершины, в числе которых альпийский Монблан и высочайшая гора Африки Килиманджаро.
После покорения высочайшего пика Бурашева встретилась с Касым-Жомартом Токаевым и подарила ему флаг, с которым покорила Эверест.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153209-kazahstanec-pokoril-elbrus-i-sygral-tam-kyuy-aday-na-dombre-video/