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Казахстанец покорил Эльбрус и сыграл там кюй "Адай" на домбре (видео)

Опубликовано:

Алибек Кайырбек
Алибек Кайырбек. Кадр из видео: instagram.com/alibek100

Домбрист из Казахстана Алибек Кайырбек покорил самую высокую вершину в Европе - Эльбрус - и сыграл там на домбре кюй "Адай", передает телеканал 24KZ.

По данным телеканала, Алибеку Кайырбеку 26 лет, он живет в Астане.

Как рассказал сам музыкант, его восхождение на Эльбрус длилось неделю, а подготовка заняла полгода.

По образованию Алибек музыкант, но помимо музыки увлекается альпинизмом. В этом походе ему удалось совместить два любимых занятия.

Казахстанец добавил, что в команде при восхождении на Эльбрус было 15 альпинистов.

"Что касается домбры - домбра сама по себе легкая и, соответственно, может повредиться в любых условиях, поэтому взял с собой более мягкий материал, замотав обычным шарфом, чтобы не разбилась. Старался не спускаться, не ложиться. Инструмент не повредился", - поделился Алибек с телеканалом.

Согласно данным Большой российской энциклопедии, Эльбрус - вы­со­чай­ший гор­ный мас­сив в Ев­ро­пе и Рос­сии, на гра­ни­це рес­пуб­лик Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рия и Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сия.

Рас­по­ло­жен в Бо­ко­вом хреб­те Большого Кавказа. Эльбрус по­крыт лед­ни­ко­вым ком­плек­сом из 23 лед­ни­ков.

Напомним, в июне мы рассказывали про Анар Бурашеву - первую казашку, покорившую Эверест - высочайшую вершину земли.

Бурашева начала заниматься альпинизмом в 2015 году, а профессиональные навыки освоила в течение последних 4 лет. До восхождения на Эверест она успела совершить подъем на многие вершины, в числе которых альпийский Монблан и высочайшая гора Африки Килиманджаро.

После покорения высочайшего пика Бурашева встретилась с Касым-Жомартом Токаевым и подарила ему флаг, с которым покорила Эверест.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153209-kazahstanec-pokoril-elbrus-i-sygral-tam-kyuy-aday-na-dombre-video/

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