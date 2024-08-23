Казахстанка, ждавшая первенца шесть лет, родила тройню
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В Туркестанской области женщина, ждавшая первенца шесть лет, родила сразу тройню - двух мальчиков и девочку. Дети находятся под наблюдением врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Жительница села под Кентау Бақыткүл Саттархан родила тройню - двух мальчиков и девочку. Малышей назвали Багым, Ансаром и Асланом. Тройняшки родились преждевременно, на 29-й неделе беременности, сообщается на сайте областного акимата.
Малыши находятся под наблюдением врачей, оно продлится около двух месяцев. Состояние матери и детей стабильное. По словам 28-летней Бахытгуль, она ждала первенца шесть лет, а теперь родилась целая тройня.
Напомним, в августе прошлого года в Алматы произошел редкий случай - 51-летняя женщина родила двойню. Осуществить беременность женщине помогло искусственное оплодотворение - ЭКО.
В январе этого года астанчанка родила тройню. Примечательно то, что женщина перед этим, в 2022 году, родила близнецов. Также в семье воспитывается старшая дочь.
В июле тезка знаменитой певицы Макпал Жунусовой из Акмолинской области родила тройню. Малышей назвали Мирас, Гульнар и Гаухар.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2152344-kazahstanka-zhdavshaya-pervenca-shest-let-rodila-troynyu/