Казахстанка, ждавшая первенца шесть лет, родила тройню

В Туркестанской области женщина, ждавшая первенца шесть лет, родила сразу тройню - двух мальчиков и девочку. Дети находятся под наблюдением врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Жительница села под Кентау Бақыткүл Саттархан родила тройню - двух мальчиков и девочку. Малышей назвали Багым, Ансаром и Асланом. Тройняшки родились преждевременно, на 29-й неделе беременности, сообщается на сайте областного акимата.

Малыши находятся под наблюдением врачей, оно продлится около двух месяцев. Состояние матери и детей стабильное. По словам 28-летней Бахытгуль, она ждала первенца шесть лет, а теперь родилась целая тройня.

Напомним, в августе прошлого года в Алматы произошел редкий случай - 51-летняя женщина родила двойню. Осуществить беременность женщине помогло искусственное оплодотворение - ЭКО.

В январе этого года астанчанка родила тройню. Примечательно то, что женщина перед этим, в 2022 году, родила близнецов. Также в семье воспитывается старшая дочь.

В июле тезка знаменитой певицы Макпал Жунусовой из Акмолинской области родила тройню. Малышей назвали Мирас, Гульнар и Гаухар.