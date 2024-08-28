Казахстанских школьников не пустили на самолет "Аэрофлота": как это произошло

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала информацию о том, что школьники Казахстана не смогли вылететь из аэропорта Шереметьево.

По сообщению "24KZ", группу казахстанских школьников не пустили на стыковочный рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево. В рамках летнего лагеря они выехали из Алматы на экскурсию в Санкт-Петербург с пересадкой в Москве. Но из-за длительного пограничного досмотра дети с сопровождающими прибыли к выходу на посадку за 20 минут до вылета, из-за чего авиакомпания отказалась пускать их на борт. В составе группы было 17 человек, 8 из которых несовершеннолетние.

"В Москве у нас стыковочный рейс, нас почему-то очень долго проверяют на паспортном контроле. Поскольку там смена терминала, то есть повторно на досмотр, причем досмотр проводился очень тщательно, хотя уже посадка, я подошел и сказал, что нам нужно побыстрее. И вот после этого проверили сумку каждого из нас вручную. В результате мы подходим на посадку за 20 минут до вылета. Нам говорят: "Извините, вы опоздали". Хотя самолет еще стоял.

То есть сложилась интересная ситуация. С одной стороны, вроде все в рамках закона и виноватых нет. С другой - страдают дети", - прокомментировал директор лагеря "Романтик" Александр Шевченко.

Участница тура Екатерина Милова рассказала, что очередь состояла практически только из участников их группы - 17 человек.

"То есть мы спокойно прошли и перед нами просто закрыли дверь. Сказали, чтобы не проходили. Даже лавочек нет, где сидеть. И мы просто лежали на полу и ждали своей очереди. Но когда мы проходили, не было вообще никакой очереди", - рассказала Милова.

Школьники прождали в аэропорту 6 часов, прежде чем родители организовали для них автобусы до Санкт-Петербурга. Их обратные билеты в Казахстан российская авиакомпания также аннулировала, так как по внутренним правилам, купленные одним бронированием, обратные билеты автоматически отменяются в случае опоздания на первый рейс.

Накануне ситуацию в stories своего Instagram прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева. Она сообщила, что связалась с представителем уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации и с директором лагеря.

"Дети с родителями и директором сейчас самостоятельно едут в Санкт-Петербург, где они пробудут до 31 августа. В настоящий момент стоит вопрос по билетам на 31 число из Санкт-Петербурга в Москву", - написала Закиева.

Она добавила, что представитель уполномоченного по правам ребенка в России заверил ее, что сделает все возможное, чтобы решить вопрос по обратным билетам.

Напомним, недавно казахстанка рассказала, что во время пересадки ее дочь 12 лет осталась одна в аэропорту: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

В свою очередь, представители компании, сотрудник которой сопровождал детей, сообщили, что, не найдя ребенка на борту, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем. Однако с их слов, служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями.

Авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения казахстанке и ее дочери, разъяснив ситуацию. Из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить ребенку место на борту самолета.

"FlyArystan незамедлительно начал служебную проверку и обязуется пересмотреть существующие процедуры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем", - отмечалось в публикации.

Следом последовала реакция Комитета гражданской авиации, которая сообщила, что привлечет авиакомпанию к административной ответственности. Также скандал прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана.

"Подобные ситуации в отношении детей неприемлемы. Этот случай - пример нарушения прав ребенка. Безопасность и благополучие детей должны быть приоритетом для всех без исключения. В первую очередь авиакомпания должна была позаботиться о детях, зарегистрированных на рейс", - говорилось в заявлении ведомства.

Позже мама девочки сообщила, что авиакомпания предложила ей мировое соглашение c выплатой компенсации за моральный вред в размере 4 млн тенге, но она отказалась.

Также мы писали, что глава авиакомпании FlyArystan в Уральске встретился с Жазирой Мусиной - мамой 12-летней девочки, которую не пустили в самолет.