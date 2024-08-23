"Оказались в неравных условиях": в Миннауки объяснили присвоение грантов абитуриентам с низкими баллами

В Министерстве науки и высшего образования объяснили, почему "квоты для регионов с ЧС" нет в приказах о квотах при поступлении на учебу в организации образования, передает корреспондент NUR.KZ.

В Министерстве науки и высшего образования напомнили, что последствия паводков отразились также на выпускниках школ.

"Лишение жилья, отключение электроэнергии, воды, отсутствие условий жизни и обучения. Все это отражалось на их психологическом состоянии. Выпускники данных регионов были лишены возможности готовиться к выпускным экзаменам и ЕНТ наравне со сверстниками из других регионов.

Соответственно, по независящим от них причинам они оказались в неравных условиях по сравнению с другими участниками.

В этой связи министерством в рамках своей компетенции, не противоречащих действующему законодательству РК, приняты экстренные меры, в том числе по срокам проведения ЕНТ, использованию наилучшего результата, определению объема госзаказа для выпускников, пострадавших от паводков", - гласит ответ ведомства.

Напомним, ранее мы говорили с выпускниками из регионов, который набрали высокие баллы на ЕНТ, но не получили гранты. Абитуриенты пожаловались, что на бюджет поступили ребята из областей, пострадавших весной от паводков, но получившие при этом более низкий результат на тестировании.

На днях адвокат Халида Ажигулова рассказала о выпускнике, не получившем грант, несмотря на высокий балл ЕНТ, который подал в суд на Миннауки.

Наряду с этим в ведомстве запустили специальный call-центр, куда абитуриенты без гранта могут позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях. Кроме того, казахстанским выпускникам было решено дополнительно выделить 10 тыс. грантов.

Напомним также, что основное ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая этого года, закончилось оно 5 июля.